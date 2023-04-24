СМИ: ЕС готовит предложения для партнеров, чтобы отвернуть их от России и Китая

Европейский Союз хочет наладить сотрудничество с ключевыми третьими странами для борьбы с Россией и сдерживания Китая, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС и дипломатические источники.

Бразилия, Чили, Нигерия и Казахстан являются четырьмя ключевыми "приоритетными странами", с которыми ЕС стремится поддерживать тесное сотрудничество в своих усилиях по противостоянию России и Китая.

"Мы оказались в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Мы должны улучшить наше предложение и укрепить наши отношения с ними" , – говорится в документе, распространенном в начале этой недели дипломатической службой ЕС.

Ожидалось, что министры иностранных дел ЕС обсудят стратегический документ под названием "План действий ЕС по геополитическим последствиям вторжения России в Украину для третьих стран" на своем очередном заседании в Люксембурге в понедельник в контексте реакции блока на войну России в Украине.

Выбор стран представляется очевидным, поскольку каждая из четырех стран является мощной державой в своем регионе.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, Бразилия и Чили все чаще рассматриваются как желательные варианты для диверсификации Европы в богатой сырьем Латинской Америке, которая в целом считается регионом, "наиболее соответствующим нашим ценностям и целям".

Нигерия, тем временем, является экономической силой в Западной Африке, которая, вероятно, опередит Китай как вторая по численности населения страна мира к 2100 году.

После вторжения России в Украину Казахстан снова стал влиятельным игроком в регионе, заняв более настойчивую позицию в отношениях с Москвой и более уверенную в отношениях с Западом. Он также обладает огромными запасами нефти и газа в Центральной Азии, которые могут помочь диверсифицировать источники энергии от российских.

Подготовленный в ЕС документ в основном фокусируется "на пряниках, а не на кнутах", в отношении четырех определенных стран, которые, как указано, являются "пилотной группой".

Кроме потенциальных торговых соглашений, документ в основном освещает то, что ЕС может предложить этим четырем странам в сфере энергетики, миграции, экономического развития или координации безопасности.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел Евросоюза начнут дискуссию с целью подготовки изменения стратегии ЕС в отношении Китая.

Министры иностранных дел ЕС также обсудят резонансные комментарии посла Пекина в Париже относительно бывших государств СССР и Крыма, которые Боррель назвал неприемлемыми.