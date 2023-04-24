В Минобороны рассказали о тактике оккупантов в боях за Бахмут

В Бахмуте Донецкой области российские оккупанты используют так называемую "сирийскую тактику", которая предусматривает уничтожение гражданской застройки, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении агрессор сосредоточил основные усилия и пытается вытеснять наши подразделения с позиций в Бахмуте. Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг иногда продвигается за счет уничтоженных объектов" , — отметила она.

Маляр подчеркнула, что украинские военные "совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль". Кроме того, российские оккупанты постоянно штурмуют пригород Бахмута.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от удержания Бахмута, поскольку его захват может открыть России плацдарм для наступления на другие крупные города региона — Краматорск и Славянск.