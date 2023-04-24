Воздушные силы: ВСУ за день уничтожили девять дронов оккупантов
За 24 апреля подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Facebook.
Сообщается, что, в частности, было сбито 6 ударных беспилотников "Shahed-136/131" на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", а также 3 в зоне ответственности воздушного командования "Юг" - два ударных "Ланцет" и один БпЛА оперативно-тактического уровня.