Глава МОН назвал предметы, которые останутся в школьной программе

Все ключевые предметы как естественные, так и гуманитарные будут сохранены в украинской системе образования. Однако они будут более концентрированными, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра образования и науки Оксена Лисового в эфире национального телемарафона.

По его словам, МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Такие предметы как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика и биология останутся в образовательной программе.

"Мы говорим об оптимизации программы, об их концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми, возможно, можно пожертвовать. Но это вопрос экспертного рассмотрения. Можно более концентрированно подать основы здоровья, например. Это вопрос экспертизы, все ключевые дисциплины и естественные и гуманитарные должны быть сохранены" , – сказал Лесной.

Однако он считает, что нагрузка и подача информации должна быть рассчитана таким образом, чтобы учитывались возможности ребенка.

Напомним, что в Минобразования предлагают сократить количество предметов в школе и ввести приоритетные дисциплины.

Кроме того, в МОН хотят вывести максимум школьников в оффлайн.