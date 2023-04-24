Боррель: Предоставление боеприпасов Украине должно ускориться в ближайшие дни

Страны Европейского Союза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая важность вопроса, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

"Сегодня мы говорили о потребностях Украины. Могу сказать, что уже предоставлено военной поддержки более чем на 31 млрд евро. Мы продолжаем выполнять свое обещание относительно 1 млрд на боеприпасы. Уже было предоставлено около тысячи ракет. Количество боеприпасов растет, и должно увеличиться быстрее в ближайшие дни" , – сказал Боррель.

Он пояснил, что первый элемент договоренности на возмещение расходов правительств стран ЕС за отправку Украине боеприпасов уже работает.

По второму элементу соглашения, который предусматривает финансирование на сумму 1 млрд евро совместных закупок ЕС, министры пришли к согласию, но финальное решение еще не принято. При этом Боррель подчеркнул, что несмотря на это процесс закупок активно готовится, чтобы как только будет решение он начал работать.

"Мы знаем, что Украина безотлагательно нуждается в боеприпасах и ракетах. И они нужны им для защиты своей территории. Ситуация не такая, что Россия не хочу останавливаться, и Украина не хочет останавливаться. Россия не хочет останавливать вторжение, и Украина должна продолжать защищаться. Именно так правильно объяснять то, что там происходит" , – сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза согласились покупать боеприпасы у компаний из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Европейским Союзом. Но, по словам дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы в план привлекали только компании из Европы.

Такая позиция разочаровала других членов ЕС, в частности Германию, Нидерланды и Польшу. Они выразили скептицизм по поводу того, что европейская промышленность способна быстро изготовить достаточное количество снарядов и удовлетворить насущные потребности Украины.