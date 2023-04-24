Шмыгаль на этой неделе посетит Рим: встретится с Папой Римским
В среду, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит итальянскую столицу с рабочим визитом, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ANSA.
Глава украинского правительства примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины в конгресс-центре Palazzo dei Congressi в Риме и выступит с выводами вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Кроме того, 27 апреля Шмыгаль встретится с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце.
Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе представив план реконструкции страны в конце апреля.
Кроме того, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим готов участвовать в восстановлении Украины после завершения войны.
Добавим, что в конце апреля в Италии состоится конференция по восстановлению Украины.