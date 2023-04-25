Байден официально объявил об участии в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы страны, которые состоятся в 2024 году. Об этом он официально сообщил в Twtter, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов" , – сказал Байден.

Сопровождающее сообщение видео началось с кадров штурма Капитолия и митингов активистов за права абортов возле Верховного суда США.

"Вопрос, который стоит перед нами, состоит в том, будет ли у нас больше свободы в последующие годы или меньше. Больше или меньше прав. Я знаю, какую хочу получить ответ, и я думаю, что вы тоже знаете. Сейчас не время успокаиваться" , - сказал президент США в ролике.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

По данным The New York Times, Байден уже планирует проведение предстоящей предвыборной кампании. Однако она будет состоять в том, чтобы предотвратить возвращение к власти Дональда Трампа.

В издании полагают, что повторная попытка Байдена занять президентское кресло будет достаточно сложной. Ему необходимо будет как отстоять свои взгляды, так и противодействовать Трампу.

Ожидается, что Байден также пригласит в Вашингтон "финансовые доноры" его кампании. Там будет проведен своеобразный финансовый саммит, который и начнет гонку. Предварительно встреча состоится в пятницу.

После этого Байден нанимает персонал, который сможет работать вне Белого дома: руководителя кампании, помощников по коммуникациям, руководителей кампаний штата, опросников, финансовых менеджеров, волонтеров и т.д.