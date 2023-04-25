Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки", там заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав "зерновые коридоры", сообщает Украинская правда.

В российском Минобороны утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы осуществила атаки на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма, использовав гуманитарные коридоры, задействованные для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

В министерстве также заявили, что украинские безэкипажные катера якобы были запущены из акватории порта Одессы, определенного для реализации "черноморской инициативы".

Таким образом, считают в Минобороны РФ, Украина якобы "поставила под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая этого года".

Напомним, ночью 24 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ атаковали надводные беспилотники.