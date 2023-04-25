ВСУ имеют незначительные успехи к югу от Кременной – ISW

Вооруженные силы Украины добились незначительных успехов к югу от г. Кременная по состоянию на 24 апреля и наносят удары по российским узлам тылового обеспечения на временно оккупированной территории Луганской области.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Геолокационные кадры, размещенные 24 апреля, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной) и к юго-востоку от Белогоровки (12 км к югу от Кременной) в неустановленные даты" , - говорится в сообщении Института.

Также сообщается, что украинские силы продолжают наносить удары по российским логистическим узлам в тыловых районах Луганской области.

По данным ISW, 23 и 24 апреля российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных успехов в городе.