ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро помощи в рамках макрофина

Европейский союз, в рамках ежегодного пакета макрофинансовой помощи Украине, предоставил еще 1,5 миллиарда евро (1,61 млрд долларов).﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы продолжим помогать Украине противостоять российской агрессии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры, а также проводить важные реформы" , - пишет президент Еврокомиссии.

Напомним, 20 марта страны-члены ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов за год. Позже Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро, которая пойдет на возмещение расходов из-за передачи Украине боеприпасов.

Как утверждает неназванный официальный представитель ЕС, союз уже очень близок к заказу боеприпасов для нашей страны.