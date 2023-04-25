Шольц пригласил в Берлин премьер-министра Китая. Bloomberg узнал цель визита

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин 20 июня. Таким образом он стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По словам людей, знакомых с планами, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Пекина в качестве ключевого партнера в решении таких проблем, как мир и изменение климата, а также установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.

"Мы против разделения, мы за снижение рисков" , - сказал Шольц, когда его спросили о позиции Европейского союза в отношении Китая после встречи лидеров блока в Брюсселе в прошлом месяце.

По данным издания, хотя Германия рассматривает Пекин в определенных отношениях как противника, Шольц выступает против разрыва связи с Китаем, важным торговым партнером и важнейшим пунктом назначения для немецкого экспорта.

"Компании во всем мире пытаются сделать правильные выводы из агрессивной войны России против Украины: им необходимо обезопасить свои цепочки поставок, рынки сбыта и прямые инвестиции, чтобы пережить трудные моменты. Это происходит сейчас, и я думаю, что это определит следующее десятилетие или два" , - добавил он.

Как сообщалось, в Китае считают, что Европейский союз должен строить отношения с Пекином, не учитывая его позицию по поводу войны в Украине.