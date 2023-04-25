Солдаты РФ используют смартфоны с координатами позиций ВСУ – Сырский

Командующий восточной группировки ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что командиры российских штурмовых групп в Бахмуте используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", сообщает Украинская правда.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением "Alpine Quest GPS", в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений" , - заявил генерал.

По его словам, в каждой российской бригаде на основе мотострелковых рот, усиленных танками, огнеметными, минометными и противотанковыми подразделениями, сформированы отдельные штурмовые отряды "Шторм", предназначенные для восстановления утраченных позиций.

Так, враг активно применяет танковые и артиллерийские подразделения, наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения.

Во время штурмовых действий оккупанты обязательно применяют БпЛА, благодаря чему противник корректирует огонь артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом.

В городских условиях, отметил Сырский, противник применяет длительные артобстрелы.