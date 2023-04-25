ВОЗ близка к объявлению об окончании пандемии COVID-19, - вирусолог

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы близка к тому, чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса. Поскольку после ряда мутаций он уже не представляет такой опасности.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление вирусолога, президента Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу в интервью Corriere della Sera, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Нужно объявить конец пандемии. Я считаю, что Всемирная организация здравоохранения близка этому, но задержка связана с остатком осторожности" , - заявил Палу.

Он отметил, что циркулирующий штамм "Арктур" часто становится причиной простуды и конъюнктивита у детей.

"Он имеет очень короткий инкубационный период, два дня по сравнению с начальными 7-8, что ускоряет его передачу, но при этом вирус останавливается в верхних дыхательных путях, не проникая в легкие, благодаря чему заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме" , - рассказал Палу.

По словам вирусолога, необходимость вакцинироваться сохраняется только для групп риска, в том числе пожилых людей.

"Ждем официальный сигнал об окончании (пандемии COVID-19 - ред.). Конечно, мы живем в контексте, который с вирусологической точки зрения, безусловно, является постпандемическим. Данные о смертности, заболеваемости, постоянно снижающиеся итальянские и международные госпитализации, также говорят об этом" , - добавил Палу.

Напомним, как ранее заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, организация до конца 2023 года сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.