ВОЗ близка к объявлению об окончании пандемии COVID-19, - вирусолог
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы близка к тому, чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса. Поскольку после ряда мутаций он уже не представляет такой опасности. Об этом, со ссылкой на заявление вирусолога, президента Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу в интервью Corriere della Sera, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Нужно объявить конец пандемии. Я считаю, что Всемирная организация здравоохранения близка этому, но задержка связана с остатком осторожности", - заявил Палу.
Он отметил, что циркулирующий штамм "Арктур" часто становится причиной простуды и конъюнктивита у детей.
"Он имеет очень короткий инкубационный период, два дня по сравнению с начальными 7-8, что ускоряет его передачу, но при этом вирус останавливается в верхних дыхательных путях, не проникая в легкие, благодаря чему заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме", - рассказал Палу.
По словам вирусолога, необходимость вакцинироваться сохраняется только для групп риска, в том числе пожилых людей.
"Ждем официальный сигнал об окончании (пандемии COVID-19 - ред.). Конечно, мы живем в контексте, который с вирусологической точки зрения, безусловно, является постпандемическим. Данные о смертности, заболеваемости, постоянно снижающиеся итальянские и международные госпитализации, также говорят об этом", - добавил Палу.
Напомним, как ранее заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, организация до конца 2023 года сможет объявить о завершении пандемии COVID-19 в мире.