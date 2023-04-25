Во вторник, 25 апреля, Швеция объявила персонами нон грата 5 российских дипломатов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, которое приводит SVT.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом" , - сказал министр.

Об этом объявили на следующий день после того, как представители разных СМИ опубликовали очередной эпизод расследования "Война теней" о российских разведывательных операциях в скандинавском регионе. Среди прочего, речь шла и о российских разведчиках в Швеции.

"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях" , - добавил Бильстрем.

Напомним, что Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны.

Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.