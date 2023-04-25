Зеленский подписал закон о евроинтеграции авиаотрасли: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий ряд европейских стандартов в области гражданской авиации Украины, в частности, упрощает госрегулирование и создает предпосылки для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что новые изменения адаптируют украинское законодательство к нормам ЕС в сфере гражданской авиации, положениям Регламента (ЕС) 2018/1139 и Соглашению о совместном авиационном пространстве.

Пока только одна из четырех пассажирских отечественных авиакомпаний продолжает работать за границей.

"Восстановление отрасли нуждается в решениях уже сегодня, чтобы компании, которые готовы будут летать в Украине сразу после нашей победы, работали уже по обновленным правилам. Принятый закон – о возможностях для максимально быстрого восстановления авиасообщения, как только это позволит составляющая безопасности" , – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Закон содержит следующие основные положения:

упрощение процедуры выдачи сертификата летной годности и разрешения на выполнение полетов для отдельных импортируемых в Украину воздушных судов;

если самолет сертифицирован в Европейском Агентстве Безопасности Авиации (EASA), то не нужно проходить повторную сертификацию в Украине;

исключение необходимости получения прав на эксплуатацию воздушных линий украинскими авиаперевозчиками для выполнения регулярных воздушных перевозок в Украине и за рубежом, что касается чартерных перевозок в Украине.

"Получение аналогичного разрешения не предусмотрено в странах ЕС. То есть, сертифицированному авиаперевозчику для начала выполнения коммерческих полетов в Украине достаточно согласования слотов в национальных аэропортах. Получать соответствующее право на эксплуатацию воздушной линии теперь не придется" , - пояснили в Мининфраструктуры.

Закон предусматривает переход на декларативный принцип соответствия предприятиями и организациями, осуществляющими наземное обслуживание в области гражданской авиации.

Ранее предполагалась сертификация, занимавшая от 3 до 6 месяцев. Изменениями отменяется сертификация, но необходимо представить пакет документов, подтверждающий соответствие требованиям законодательства, и можно сразу работать.

Также в законе исключается положение о необходимости сертификации хозяйствующих субъектов, предоставляющих агентские услуги по продаже воздушных перевозок. Также эта норма касается субъектов, готовящихся персоналом для организации или продажи воздушных перевозок.