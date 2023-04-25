NYT: Украина готовится пойти в контрнаступление в мае

По словам американских официальных лиц, Украина начнет контрнаступление в мае, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The New York Times.

"По словам американских официальных лиц, Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце, несмотря на огромные риски. Без решительной победы поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, и Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры с целью прекращения или замораживания конфликта".

В статье указывается, что американские союзники и союзники по НАТО предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы, и надеются, что этих поставок хватит надолго.

Отмечается, что хотя Украина не поделилась с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, вероятно, развернется на юге страны, в том числе вдоль украинского побережья Азовского моря, вблизи аннексированного Россией Крыма.

Также в статье упоминается, что украинские официальные лица ставят целью прорвать вкопанную российскую оборону и создать широкомасштабный коллапс в российской армии. В то же время, американские официальные лица оценивают, что вряд ли наступление приведет к кардинальному изменению динамики в пользу Украины.