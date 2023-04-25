В ЮАР хотят выйти из Международного уголовного суда после ордера на арест Путина

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) решила, что ЮАР должна выйти из Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Ордер на арест Путина означает, что Претория, которая в этом году будет принимать саммит блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), должна будет задержать его по прибытии.

"Да, правящая партия... приняла решение о том, что будет разумно, если ЮАР выйдет из МКС" , – сказал Рамафоса во время пресс-конференции, которую он провел вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Рамафоса сказал, что решение, которое было принято после заседания АНК в выходные, было принято "в значительной степени" из-за "несправедливого отношения" суда к определенным странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос несправедливого отношения был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия решила, что должен быть выход" , – сказал он.

По поводу того, арестует ли ЮАР Путина, Рамафоса сказал, что "этот вопрос рассматривается".

ЮАР отказалась осудить вторжение РФ в Украину, которое в значительной степени изолировало Москву на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС. Она пыталась сделать это в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну на саммите Африканского союза. ЮАР отказалась арестовать его, несмотря на то, что МУС выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в совершении военных преступлений.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для Владимира Путина посетить саммит государств-членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Ранее в администрации венгерского премьера Виктора Орбана заявили, что не будут арестовывать российского лидера, если бы тот приехал в страну, несмотря на ордер, выданный Международным уголовным судом.