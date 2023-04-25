Украина введет санкции против Ирана: Кабмин внес предложение в СНБО
Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Кабинет Министров Украины.
Как считают в правительстве, предварительные ограничения в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, не были восприняты Ираном как серьезное предупреждение. В этой связи Кабмин решил усилить санкции.
"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Также будем работать над "Там, чтобы к таким жестким решениям приобщилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется ненаказанной. Точно так же не останется ненаказанной помощь агрессору", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.
Согласно предложениям Кабмина, санкции будут введены сроком на 50 лет и будут содержать:
- предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;
- запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;
- приостановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;
- запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участвующей в переводе средств;
- запрещение регистрации резидентами Ирана международных платежных систем.
Напомним, что в среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.
В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.
Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.