Украина введет санкции против Ирана: Кабмин внес предложение в СНБО

Кабинет министров Украины направил на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций в отношении Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Кабинет Министров Украины.

Как считают в правительстве, предварительные ограничения в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, не были восприняты Ираном как серьезное предупреждение. В этой связи Кабмин решил усилить санкции.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы. Также будем работать над "Там, чтобы к таким жестким решениям приобщилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется ненаказанной. Точно так же не останется ненаказанной помощь агрессору" , - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно предложениям Кабмина, санкции будут введены сроком на 50 лет и будут содержать:

предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины;

запрет на передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

запрет на инвестиции в Иран и в пользу резидентов страны;

приостановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участвующей в переводе средств;

запрещение регистрации резидентами Ирана международных платежных систем.

Напомним, что в среду, 19 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против компаний, помогавших поставлять Ирану электронику для беспилотников.

В понедельник, 27 марта, Канада ввела десятый пакет санкций против Ирана. Под ограничения попали изготовители беспилотников и баллистических ракет.

Парламент Ирана одобрил предложения к изменению закона об усилении наказания для тех, кто совершил насилие в отношении женщин.