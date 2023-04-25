Кипр не будет защищать тех, кто пытается обойти санкции против России

Президент Кипра Никос Христодулидес заявил, что власти страны не будут потакать людям, которые будут пытаться обойти европейские или американские санкции против России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Euronews.

Христодулидес во вторник провел заседание, посвященное вопросу санкций, и сказал, что цель всех, кто принимал в нем участие, общая, то есть "мы сделаем все возможное, чтобы не позволить никому запятнать имя нашей страны".

Президент Кипра отметил, что к этому вопросу нужно подходить как к возможности "раз и навсегда поставить точку в этом конкретном вопросе. Мы не можем продолжать разговор".

На вопрос, получает ли правительство Кипра информацию от США и Великобритании, Христодулидес ответил, что "когда будет что-то большее, будьте уверены, что я вас проинформирую".

Он заявил, что встреча предоставила возможность обменяться мнениями с Ассоциацией адвокатов, Комиссией по рынку капитала и Ассоциацией бухгалтеров, и "мы все согласны с тем, что не позволим никому запятнать имя нашей страны".

Президент сказал, что государство, правительство и частный сектор очень страдают подобными ситуациями.

"Поэтому мы готовы, как только у нас будут все доказательства, сделать все необходимое с единственной целью, о которой я вам сказал" , – добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли названы конкретные фамилии, Христодулидес порекомендовал набраться терпения.

"Я думаю, что будут новые санкции либо со стороны США, либо со стороны Британии, либо со стороны ЕС. Повторяю, все, что нужно сделать, будет сделано. Это вопрос, с которым мы должны закончить" , – сказал Христодулидес.

Напомним, Кипр ввел санкции против лиц, названных Соединенными Штатами и Британией за то, что они якобы помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на Москву из-за войны в Украине.