УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: где купить билеты

Сегодня, 25 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление компании.

"По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги" , - сообщили в компании.

По их словам, сбои могут коснуться прежде всего:

приложения,

чат-ботов;

портала отслеживания опозданий.

Однако, приобрести билет можно на сайте "Укрзализныци".

"Кассы открыты, движение поездов - четко по расписанию" , - заявили в компании.

Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.