ВАКС изменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения
Высший антикоррупционный суд 25 апреля избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 грн, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому председателю Одессы. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня ее применения",- говорится в сообщении.
В случае внесения залога на Труханова возлагаются следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Отметим, мэр Одессы Геннадий Труханов и еще 15 человек подозреваются в создании преступной организации и злоупотреблениях на 689 млн грн.
В октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурирует Труханов. Ему и другим фигурантам вменяют махинации с городской землей.