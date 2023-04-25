ВАКС изменил мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения

Высший антикоррупционный суд 25 апреля избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 грн, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения городскому председателю Одессы. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен. Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня ее применения" ,- говорится в сообщении.

В случае внесения залога на Труханова возлагаются следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию в суд;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда;

сообщать суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Отметим, мэр Одессы Геннадий Труханов и еще 15 человек подозреваются в создании преступной организации и злоупотреблениях на 689 млн грн.

В октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурирует Труханов. Ему и другим фигурантам вменяют махинации с городской землей.