ОВА: Оккупанты вечером ударили по Марганцу и Никополю, есть пострадавшие

Российские военные вечером 25 апреля нанесли удар по Марганцу и Никополю Днепропетровской области, в результате чего пострадали два человека и повреждены админздания, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В Марганце пострадали две женщины – 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно".

По его словам, в городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, а также пяти- и двухэтажки. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 12 - изуродованы. Побиты газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели огонь уже потушили.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается. Информация уточняется.