ЕК согласилась расширить запрет импорта из Украины на еще один продукт

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако транзит этого продукта будет разрешен, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает RMF FM.

Телус заявил, что Польша не откажется от односторонней блокады украинского импорта, пока не будут выполнены польские условия.

"Мы не собираемся отказываться в этот момент от совершенных нами действий, если мы не получим соответствующих инструментов, которые будут гарантировать, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, касающихся торговли, притока товаров из Украины в Польшу, – заявил Телус в Люксембурге после переговоров с Еврокомиссией.

Ранее Еврокомиссия согласилась ввести запрет на импорт таких продуктов, как пшеница, кукуруза, семена рапса и подсолнечника.

"Мы все еще ведем переговоры о других продуктах" , – сказал польский министр, добавив, что "в дополнение к этим пяти, мы хотели бы включить муку, мед, сахар, мягкие фрукты (замороженные), яйца, мясо (особенно птицы), молоко и молочные продукты, а также яблочный сок и яблочный концентрат".

Как отмечает радиостанция, Еврокомиссия может согласиться расширить список сельскохозяйственных товаров с запретом на импорт, помочь с экспортом зерна или включить больше сельскохозяйственных товаров в процедуру экспертизы, но предложенная сумма поддержки в 100 млн евро – не подлежит обсуждению.

Неофициально известно, что из этого фонда польские фермеры получат почти 40 миллионов евро. С учетом возможности 200-процентной субсидии из государственного бюджета, это даст в целом 120 миллионов евро.

Как сообщалось, третий раунд переговоров вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского с министрами сельского хозяйства пяти стран, которые борются с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, завершился неудачей.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии 100 миллионов евро поддержки для снятия ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Также ЕК согласилась до июня запретить импорт из Украины пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника. Но после этого министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии выступили с требованием расширить список продуктов, которые попадают под запрет. Расширение списка, как сообщают СМИ, начинает раздражать Еврокомиссию.