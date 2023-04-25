Зеленский отреагировал на задержание правозащитника Джеппарова в Крыму

Президент Владимир Зеленский назвал задержание в оккупированном Крыму правозащитника Абдурешита Джеппарова очередным примером репрессий против коренного населения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова - одного из представителей крымскотатарского национального движения. Где он сейчас и что с ним - неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей".

Зеленский отметил, что есть тысячи примеров таких российских репрессий как в Крыму, так и других оккупированных регионах Украины.

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