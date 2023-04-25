Зеленский отреагировал на задержание правозащитника Джеппарова в Крыму
Президент Владимир Зеленский назвал задержание в оккупированном Крыму правозащитника Абдурешита Джеппарова очередным примером репрессий против коренного населения, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский в видеообращении.
"Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова - одного из представителей крымскотатарского национального движения. Где он сейчас и что с ним - неизвестно. Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей".
Зеленский отметил, что есть тысячи примеров таких российских репрессий как в Крыму, так и других оккупированных регионах Украины.
Предыстория:
- 16 марта в оккупированном Крыму прошел незаконный обыск в доме ветерана крымскотатарского национального движения, правозащитника Абдурешита Джеппарова.
- 25 апреля стало известно, что оккупационный суд Белогорска арестовал его на 15 суток.
- Представительство президента в АРК осудило задержание Джеппарова/