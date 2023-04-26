В США представили проект резолюции о победе Украины в войне

В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней Палаты представителей США "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Об этом сообщила﻿ посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.

"Глава Хельсинской комиссии США конгрессмен Дж.Уилсон (Р), соглава комиссии С.Коэн (Д), соглава Конгрессового Украинского кокуса М.Каптур (Д) провели брифинг для прессы с участием третьего Президента Украины Виктор Ющенко" , - сообщила Маркарова.

Маркарова сообщила, что проект резолюции был торжественно представлен на Капитолийском холме.

В документе отмечается, что Палата представителей США:

подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила вторжение (РФ – ред.) и восстановила свои международно признанные границы 1991 года; считает, что мир после Победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и другие евроатлантические институты, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов; заявляет, что Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать: