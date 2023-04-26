Британская разведка рассказала о ситуации в Бахмуте

Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом поставок в Бахмуте Донецкой области﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Согласно сводке, в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия на ближней дистанции.

Ключевым событием прошлой недели стали бои в окрестностях города, в частности, возле села Хромовое. Там Украина пытается сохранить контроль над своим маршрутом снабжения – трассой 0506.

Другие варианты снабжения Бахмута, вероятно, затруднены из-за грязи на грунтовых дорогах, сказано в обзоре.

В то время как город находится под обстрелами уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр, утверждают британские разведчики.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что участок фронта в районе Бахмута нужно обязательно удержать, чтобы остальные части фронта "не посыпались".