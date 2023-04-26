ЮАР отказалась выходить из суда в Гааге перед возможным приездом Путина
Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда. Как сторона, подписавшая Римский статут, ЮАР будет продолжать последовательное применение международного права. Об этом, со ссылкой на заявление на сайте президента ЮАР, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Это разъяснение следует за ошибкой в комментарии, сделанном во время брифинга для СМИ, проведенного правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) о статусе Южной Африки в отношении МУС. К сожалению, президент ошибочно заявил аналогичную позицию сегодня в ходе пресс-конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Южная Африка рассматривает возможность внесения поправки в законодательство, которая сделает Римский статут внутренним, с тем чтобы он отражал все статьи Римского статута. Это касается положения статьи 98 статута, которое требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах, отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс приняла решение о том, что страна должна выйти из Римского статута.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.