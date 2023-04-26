В этом году каждая пятая проданная в мире машина будет электрической - МЭА

Почти каждый пятый автомобиль, проданный в мире в этом году, будет электромобилем - продажи электромобилей в мире впервые превысили отметку в 10 миллионов.﻿ Об этом говорится в годовом прогнозе Международного энергетического агентства, сообщает Экономическая правда.

Таким образом, электромобили составят 18% мировых продаж автомобилей по сравнению с лишь 4% мировых продаж автомобилей в 2020 году.

В этом году прогнозируется, что продажи вырастут до 14 млн автомобилей, причем речь идет в том числе о гибридных моделях.

На Китай будет приходиться почти две трети всех продаж электромобилей благодаря программе субсидирования. Европа и США, которые также предлагают стимулы, являются вторым и третьим по величине рынками для этих автомобилей.

Чтобы сокращать выбросы парниковых газов, ЕС определил целью прекратить почти все продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, а США хотят, чтобы к концу этого десятилетия половина продаж приходилась на электромобили.

Такие меры побудили крупных автопроизводителей инвестировать в электромобили или автомобили, работающие на водороде. Речь идет, например, о Ford, Stellantis, General Motors и Mercedes-Benz.

В то же время такие игроки как Tesla и китайские производители, в частности, BYD, усиливают конкуренцию в сегменте, снижают цены и потенциально стимулируют спрос.

Всего в прошлом году в продаже было более 500 моделей электромобилей, что более чем вдвое больше, чем пять лет назад.

МЭА также повысило свои ожидания относительно мировых продаж электромобилей, прогнозируя, что в 2030 году 35% мировых продаж будут электрическими, по сравнению с прогнозом лишь 25% год назад. Ожидается, что к 2030 году 60% продаж в Китае, США и Европе будут полностью электрическими.

Резкий рост продаж также стимулировал инвестиции в заводы по производству аккумуляторов. Спрос на батареи для электромобилей вырос в прошлом году на 65% до 550 гигаватт-часов.