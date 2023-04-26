Что читают украинцы во время войны - результаты опроса

Больше всего во время полномасштабной войны с Россией украинцы читали художественные книги﻿. Об этом говорится в результатах социологического исследования "Практики чтения во время войны", проведенного Украинским институтом будущего (UIF), сообщает Деловая столица.

Так, в UIF перечислили топ-5 тем/направлений книг среди читателей до полномасштабного вторжения:

художественная литература (65%),

профессиональная литература (38%),

медицина/здоровье/красота (33%),

психологическое направление (32%),

историческая/биографическая/мемуарная тематика в целом (30%).

Социологи также отмечают, что после начала полномасштабного вторжения предпочтения украинских читателей несколько изменились и популярность приобрели новые темы/направления книг, а именно:

Описание и анализ военных событий, происходивших в мире – до 24 февраля 2022 года 18%, после – 42%.

Публицистическая, анализ текущих социально-политических событий – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 32%.

История Украины с древности до сегодняшнего дня – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 31%.

Кроме того, сообщается, что до 24 февраля 2022 года 30% респондентов с разной частотой посещали библиотеки, а после 24 февраля – 19%.

В Институте также назвали топ-7 основных тем статей, которые респонденты читают после начала полномасштабной войны:

Описания и анализ военных событий, происходивших в мире (52%),

Публицистика и анализ текущих социально-политических событий (34%),

История Украины с древности до сегодняшнего дня включительно (33%),

Медицина, здоровье, красота (27%),

Психологические статьи (24%),

Исторические, биографические в целом (23%),

Художественные, развлекательные статьи (включая материалы о хобби, интересы и статьи для детей) (20%).

Напомним, по результатам исследования, 39% украинцев в первые весенние месяцы с начала вторжения России в феврале 2022 года совсем не читали книг, а 18% — не изменили своих привычек читать.

Чаще украинцы читают произведения Тараса Шевченко, Лины Костенко, Сергея Жадана и Джорджа Орвелла.