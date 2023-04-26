Что читают украинцы во время войны - результаты опроса
Больше всего во время полномасштабной войны с Россией украинцы читали художественные книги. Об этом говорится в результатах социологического исследования "Практики чтения во время войны", проведенного Украинским институтом будущего (UIF), сообщает Деловая столица.
Так, в UIF перечислили топ-5 тем/направлений книг среди читателей до полномасштабного вторжения:
- художественная литература (65%),
- профессиональная литература (38%),
- медицина/здоровье/красота (33%),
- психологическое направление (32%),
- историческая/биографическая/мемуарная тематика в целом (30%).
Социологи также отмечают, что после начала полномасштабного вторжения предпочтения украинских читателей несколько изменились и популярность приобрели новые темы/направления книг, а именно:
- Описание и анализ военных событий, происходивших в мире – до 24 февраля 2022 года 18%, после – 42%.
- Публицистическая, анализ текущих социально-политических событий – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 32%.
- История Украины с древности до сегодняшнего дня – до 24 февраля 2022 года 25%, после – 31%.
Кроме того, сообщается, что до 24 февраля 2022 года 30% респондентов с разной частотой посещали библиотеки, а после 24 февраля – 19%.
В Институте также назвали топ-7 основных тем статей, которые респонденты читают после начала полномасштабной войны:
- Описания и анализ военных событий, происходивших в мире (52%),
- Публицистика и анализ текущих социально-политических событий (34%),
- История Украины с древности до сегодняшнего дня включительно (33%),
- Медицина, здоровье, красота (27%),
- Психологические статьи (24%),
- Исторические, биографические в целом (23%),
- Художественные, развлекательные статьи (включая материалы о хобби, интересы и статьи для детей) (20%).
Напомним, по результатам исследования, 39% украинцев в первые весенние месяцы с начала вторжения России в феврале 2022 года совсем не читали книг, а 18% — не изменили своих привычек читать.
Чаще украинцы читают произведения Тараса Шевченко, Лины Костенко, Сергея Жадана и Джорджа Орвелла.