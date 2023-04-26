Еще 30 лет тюрьмы. Против Навального в России открыли новое дело

Против российского оппозиционного политика Алексея Навального в РФ возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в терроризме.﻿ Об этом, со ссылкой на команду Навального в Twitter, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Они предъявили абсурдные обвинения, из-за которых мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что по этому делу отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный" суд" , - сказал Навальный на заседании суда.

Российский оппозиционер отметил, что ему грозит 30 лет тюрьмы, однако он предполагает, что, вероятно, речь идет о пожизненном сроке.

"195 томов дела. Они пытаются заставить меня ознакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО (штрафной изолятор отличается особо жесткими условиями, - ред.), вчера вечером меня снова туда заселили" , - заявил он.

В апреле Госдума РФ призвала признать Фонд борьбы с коррупцией Навального террористической организацией.

Напомним, Алексей Навальный находится в исправительной колонии №6 во Владимирской области России. В марте прошлого года его приговорили еще к 9 годам тюрьмы за мошенничество и неуважение к суду.

В октябре 2022 года против Навального возбудили еще одно уголовное дело. Его обвинили в пропаганде терроризма.