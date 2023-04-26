Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"У меня был длинный и содержательный телефонный разговор с президентом Си Цзиньпином. Считаю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений" , - прокомментировал глава государства.

Спикер президента Украины сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.

В ОП обещали опубликовать подробности позже.