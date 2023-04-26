Ермак: Украина вернула еще 44 защитника из российского плена

Украина провела очередной обмен пленными с Россией. На этот раз из российского плена вернулись на Родину 44 защитника, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека" , - написал он.

Так, из российского плена освободили - 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров.

"Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке" , - сообщил Ермак.

Также из плена оккупантов освободили двух гражданских.

Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

"Наша команда, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: "вернуть домой всех" , - добавил глава Офиса президента.

Напомним, ранее стало известно, что Украина на Пасху провела очередной обмен пленными. Из российского плена удалось освободить 130 защитников.

Кроме того, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина ведет переговоры с Россией по обмену пленными "всех на всех".