Гуменюк: ВСУ уже перешли в контрнаступление, но продвигаются небольшими шагами

Силы обороны Украины уже приступили к контрнаступательным действиям, но продвигаются небольшими шагами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Оно (контрнаступление — ред.) идет тихонько, небольшими, но уверенными шагами, для того чтобы уничтожить мощь врага" , — сказала она.

Речь идет об уничтожении пунктов с военной техникой и складов с боеприпасами.

"Мы не склонны недооценивать врага. Мы знаем специфику формирования этой группировки, понимаем ее мощности и ее потенциал. И работаем методически над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы. То есть в этом и заключается то самое контрнаступление, которого все ожидают" , — объяснила она.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос о контрнаступлении украинских войск "закрыт и ограничен".