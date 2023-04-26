Кулеба назвал два главных принципа для посредничества между Украиной и РФ

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину было много попыток посредничества между странами. Однако лишь немногие увенчались успехом, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает TG24.

"Мы считаем, что самая мудрая стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на нескольких моментах. Россия не хочет мира, она хочет войны: важно, чтобы любые посреднические усилия основывались на идее, что Украина вернет свои территории. Второй принцип - не замораживать конфликт. Если эти два принципа будут соблюдаться, мы будем рады любой мирной инициативе" , - заявил министр.

Напомним, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского дипломата нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.

Кроме того, президент Франции просил Китай помочь приступить к переговорам между страной и Россией.

Добавим, что в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

Однако далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Макрона по посредничеству Китая.