Bloomberg: В России снизилась добыча ископаемых, но выросло производство оружия,

Российская промышленность впервые за год неожиданно возобновилась, поскольку сектора, связанные с военным производством, показали высокие показатели на фоне роста расходов на войну против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Промышленное производство выросло в марте на 1,2% по сравнению с прошлым годом, что значительно опередило снижение на 1,4%, что ожидалось в опросе экономистов Bloomberg.

Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых снизились на 3,6%. Производство выросло более чем на 6%, благодаря увеличению на 30% готовых металлических изделий, включая оружие и боеприпасы.

Производство компьютеров, электронных и оптических продуктов, которые, по мнению экономистов, могут включать в себя детали для авиационных и ракетных двигателей, а также оптические прицелы и другие системы выросли на 23%. Производство другого транспорта, к которому относятся боевые машины, самолеты и корабли, выросло более чем на 10%.

"Рост военного производства начался в феврале и произошел бум государственных расходов в начале года" , - пишет Bloomberg.

Напомним, что российский "Альфа-банк" понес рекордные убытки в размере 1,44 млрд долларов в прошлом году. Причиной тому стали санкции в отношении финансовой системы РФ.

Российская нефтяная компания "Роснефть" подала иск против правительства Германии по поводу продолжения опеки над ее немецкими дочерними компаниями и контроля над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.