Зеленский: Китай поддерживает зерновую инициативу Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора услышал от лидера Китая Си Цзиньпина слова поддержки украинской Черноморской зерновой инициативы, а также программы "Зерно из Украины", сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Зеленский во время вечернего видеообращения 26 апреля.
"Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли. Я проинформировал господина Си Цзиньпина о наших усилиях по восстановлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также – поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины"".
По словам Зеленского, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности о недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру.
Президент подчеркнул, что Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью урегулирована, и чтобы атомные станции никогда снова не использовались ради военных целей.
Существенную часть разговора Зеленский и Си посвятили вопросу справедливого мира и договорились продолжить эти коммуникации.
По словам украинского президента, в целом разговор был "длительный и довольно рациональный", такой, что "открывает возможности".
Предыстория:
- Днем 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Это первый разговор лидеров стран после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
- Китай отправит экс-посла КНР в России Ли Хуэя как спецпредставителя в Украину и другие страны для коммуникации по урегулированию "украинского кризиса" (войны – ред.).
- Также Си Цзиньпин во время разговора с президентом Владимиром Зеленским рассказал о своем видении тех шагов, которые следует сделать, чтобы закончить войну в Украине.