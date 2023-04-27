Ядерный удар КНДР по США или союзникам положит конец режиму Кима – Байден

Президент Штатов Джо Байден заявил, что ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников станет концом режима Ким Чен Ына, сообщает Украинская правда.

Байден отметил, что такая атака будет "неприемлемой и приведет к концу любого режима, который решится на такие действия".

В среду США объявили о новых усилиях для защиты Южной Кореи от ядерной угрозы, в том числе планируют разместить в стране ядерные подводные лодки впервые за последние десятилетия.

Лидеры также договорились создать ядерную консультативную группу для улучшения координации, обмена информацией о сотрудничестве в сфере стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но мы будем посещать порты, атомные подводные лодки и тому подобное. Мы не отступим от этого" , – сказал Байден.

В то же время Сеул обязался не создавать собственный атомный арсенал.