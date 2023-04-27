Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 21 БПЛА

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили более 500 оккупантов и 21 БПЛА
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла около 188 920 военных, 7 178 боевых бронированных машин, 2 461 беспилотник и 3 694 танка.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 188 920 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 3 694 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 178 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2 887 (+10) ед,
  • РСЗО – 542 (+3) ед,
  • средств ПВО – 293 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 461 (+21) ед,
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 805 (+13) ед,
  • специальной техники – 352 (+0) ед.

Данные уточняются.

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