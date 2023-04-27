Проверят 20 банков. НБУ начал оценку устойчивости банковской системы
НБУ приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния сектора. В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет обладать рядом особенностей, сообщил регулятор, сообщает Новое время.
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:
— первый будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;
— второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения кредитных операций банка, не попавших в выборку на первом этапе;
— третий — оценка показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.
Техническую задачу и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка НБУ обнародует отдельно.
В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.
Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:
— ПриватБанк;
— Ощадбанк;
— Райффайзен Банк;
— Сенс Банк;
— Универсал Банк;
— ПУМБ;
— Укрэксимбанк;
— Укргазбанк;
— ОТП Банк;
— Укрсиббанк;
— Креди Агриколь Банк;
— Кредобанк;
— А-Банк;
— ТАСкомбанк;
— ПроКредит Банк;
— Пивденный;
— Банк Кредит Днепр;
— Банк Восток;
— МТБ Банк;
— Правэкс Банк.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.
Правила оценки устойчивости для этого года утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 56, которое вступает в силу с 27 апреля 2023 года.
"Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрены Меморандумом с МВФ об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года", — напомнил регулятор.