Проверят 20 банков. НБУ начал оценку устойчивости банковской системы

НБУ приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы для определения реального состояния сектора.﻿ В условиях военного времени эта оценка в 2023 году будет обладать рядом особенностей, сообщил регулятор, сообщает Новое время.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 апреля текущего года в три этапа:

— первый будет включать оценку качества активов и приемлемости обеспечения по кредитным операциям, а также проверку оценки стоимости имущества, полученного банком в залог, и расчет нормативов достаточности капитала;

— второй этап предусматривает экстраполяцию результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения кредитных операций банка, не попавших в выборку на первом этапе;

— третий — оценка показателей деятельности банка по базовому сценарию и определение необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

Техническую задачу и модель оценки прогнозных показателей деятельности банка НБУ обнародует отдельно.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности показателей объема взвешенных на риск-активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Банки, которые будут проходить оценку в 2023 году:

— ПриватБанк;

— Ощадбанк;

— Райффайзен Банк;

— Сенс Банк;

— Универсал Банк;

— ПУМБ;

— Укрэксимбанк;

— Укргазбанк;

— ОТП Банк;

— Укрсиббанк;

— Креди Агриколь Банк;

— Кредобанк;

— А-Банк;

— ТАСкомбанк;

— ПроКредит Банк;

— Пивденный;

— Банк Кредит Днепр;

— Банк Восток;

— МТБ Банк;

— Правэкс Банк.

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2023 году, будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Правила оценки устойчивости для этого года утверждены постановлением правления Национального банка Украины № 56, которое вступает в силу с 27 апреля 2023 года.