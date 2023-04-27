Разведка Британии: Россияне обустроили оборонительные позиции на ЗАЭС

По данным разведки Британии, российские оккупационные войска по состоянию на март обустроили оборонительные позиции на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС. ﻿Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 27 апреля, сообщает Украинская правда.

Имеющиеся спутниковые снимки свидетельствуют, что до марта 2023 года российские войска обустроили позиции, укрепленные мешками с песком, на крышах нескольких из шести зданий реакторов ЗАЭС.

"Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года, и это первые указания, что непосредственно здания реакторов интегрируют в тактическое оборонное планирование" , – отмечают аналитики.

Как предполагают, это подтверждает тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением Украины.