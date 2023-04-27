Резников: Ожидания от контрнаступления "несколько перегреты"

Министр обороны Алексей Резников считает, что ожидания от украинского контрнаступления "несколько перегреты", сообщает Украинская правда.

Министра спросили, согласен ли он, что ожидания в обществе от контрнаступления "несколько перегреты", и кто "греет больше": украинское общество, политикум или Запад.

"Согласен (что ожидания перегреты - ред.). И те, и те (греют - ред.). Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу - после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции - ожидание успеха" , - заявил министр.

На вопрос, не видит ли он вреда в этом, Резников ответил, что не может это изменить.