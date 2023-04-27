Россия перестала публиковать данные о добыче нефти

В отчете Федеральной службы государственной статистики о ситуации в промышленности за первый квартал не оказалось данных о добыче нефти в России.﻿ Об этом, со ссылкой на издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

При этом Росстат обнародовал данные о нефти за январь и февраль 2023 года, как и за декабрь 2022 года и весь прошлый год.

В марте ведомство сообщало, что добыча нефти с учетом конденсата в России в феврале 2023 года упала на 8,5% по сравнению с январем – до 42,1 млн тонн, в то же время среднесуточная добыча в баррелях выросла на 1,3% и составила 11,02 миллиона баррелей.

При этом Росстат обнародовал данные о падении добычи газа в России в марте до 49,8 млрд куб. м, что на 15,3% меньше, чем в марте 2022 года, но на 6,4% больше, чем в феврале 2023 года.

Всего за первый квартал в России добыто 149 млрд кубометров газа, что на 14,1% меньше чем за аналогичный период 2022 года.