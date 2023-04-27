Москве хватит средств ещё на год войны, — The Washinghton Post

В условиях ужесточения санкций, Россия сможет финансировать войну против Украины еще по крайней мере год.﻿ Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на недавно слившие в сеть секретные документы Пентагона, сообщает Деловая столица.

В документах якобы говорится, что разведка США фиксирует обеспокоенность российских олигархов экономической ситуацией в стране, но также постепенную их адаптацию к санкциям.

"Хотя некоторые представители российской экономической элиты могут быть не согласны с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина" , – пишет издание.

Отмечается, что покрывать постоянно растущие расходы Кремль решил путем повышения налогов для крупного бизнеса и расходования запасов так называемого "суверенного фонда благосостояния". В то же время, бизнес постепенно адаптируется к санкциям, выстраивая новые цепочки импорта.

7 апреля сообщалось, что секретные документы США в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с секретными данными НАТО были созданы для компьютерной игры Minecraft.

В четверг, 13 апреля, появилась информация, что за ливнем данных стоит 21-летний нацгвардеец ВВС США Джек Тейшейра. Он был администратором в небольшом игровом онлайн-чате Thug Shaker Central, где были опубликованы документы Пентагона.

В тот же день сотрудники ФБР арестовали парня в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Они смогли выйти на его след с помощью интерьера кухни, попавших на фото документов.