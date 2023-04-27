Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов – французский министр

Министр транспорта Франции Клеман Бон рассказал, что Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов, сообщает Украинская правда.

Французский министр заявил об этом, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.

По словам Бона, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а во время переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной восстановят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не будут иметь права сразу возобновлять работу.

Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто, полностью или частично", – отметил член французского правительства.

Бон подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет. Однако, по его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.

"Как я понял, в Украине уже есть определенные соображения относительно этого открытия, и в Киеве настойчиво над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность" , – сказал министр.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России.