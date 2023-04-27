Оккупанты перерезают горло пленным – перехват СБУ

Служба безопасности Украины получила подтверждение﻿, что оккупанты зверски убивают украинских военнопленных после допросов.

Отмечается, что новый перехват СБУ сделан на восточном фронте Украины.

Военный в подробностях рассказывает своей знакомой, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать" , - говорится в перехвате.

Служба безопасности Украины отмечает, что уже установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения.

Мужчина на аудио - Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.