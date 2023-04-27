НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%: что повлияло на решение

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года.

Напомним, потребительские цены потребительские цены в Украине в марте 2023 года по сравнению с мартом прошлого года выросли на 21,3%, что значительно меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (24,9%).