Кулеба: предоставление Украине F-16 сдержит Россию, а не спровоцирует ее

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время для западных союзников отбросить страхи по поводу "провоцирования России" и предоставить Украине боевые самолеты F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

Министр, в частности, перечислил типы вооружений, которые, как сначала говорили на Западе, "спровоцируют Россию на эскалацию", если они будут поставлены в Украину: артиллерия, РСЗО, ПВО, танки, ракеты дальнего радиуса действия.

Однако, по его словам, обещанной эскалации так и не произошло.

"Истребители F-16 также не приведут к ней. Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг" , – написал Кулеба.

Types of weapons that, we were told, would ‘provoke Russia to escalate’ if supplied to Ukraine but never did:ArtilleryMLRSAir DefenseTanksLong-range missilesF-16s will not either. Giving Ukraine F-16s will deter Russia rather than ‘provoke’ it. Time to take this step. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что союзники Украины должны предоставить всю необходимую военную помощь, в том числе по вооружению.

На вопрос о том, имеет ли он в виду также поставки западных истребителей Украине, Науседа ответил утвердительно.