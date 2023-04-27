Столтенберг высказался о переговорах Си Цзиньпина и Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал факт переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином, однако отметил, что Китай все еще не осудил вторжение России, сообщает Деловая столица.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Люксембурге.

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я считаю также важным, чтобы Китай лучше понимал украинские перспективы. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину" , — сказал Столтенберг.

Напомним, в среду, 26 апреля, Зеленский и Си Цзиньпин провели первый телефонный разговор с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

В ходе переговоров Си призвал Украину и Россию как можно быстрее прекратить огонь.

Кроме того, Китай отправит специального представителя Евразии в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию войны, которую Россия развязала против нашей страны.

Также стало известно, что Зеленский назначил Павла Рябикина новым послом Украины в Китае.