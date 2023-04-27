Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: обсудили войну в Украине

В четверг, 27 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает TRT Haber.

"В ходе разговора были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония доставки ядерного топлива" , - говорится в сообщении.

Также во время разговора обсуждалась война РФ против Украины и вопрос "зернового соглашения".

"Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы по "зерновому соглашению" могут быть проработаны через предложенную рабочую группу" , - пишет TRT.

Напомним, что представитель президента Турции Ибрагим Калин предложил "остановить кровопролитие" в Украине и вести переговоры 5 лет.

Ранее мы сообщали, что вчера утром, 26 апреля, турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира.

Впоследствии стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган упразднил предвыборные митинги. После инцидента в социальных сетях начали утверждать, что у президента Эрдогана произошло сердечный приступ.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что он перенес инфаркт и был госпитализирован.