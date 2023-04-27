14 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в Британии

14 тысяч украинских военных вернулись защищать Родину после обучения в Великобритании, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил младший секретарь Минобороны Великобритании Эндрю Меррисон, отвечая на вопрос об Украине в Палате общин, сообщает Sky News.

Он заявил, что "вполне очевидно", что Великобритания является лидером в Европе.

"Мы инициировали создание Международного фонда для Украины, и 520 миллионов фунтов стерлингов, из которых 300 миллионов были потрачены, является действительно значительным достижением" , – отметил Меррисон.

По словам чиновника, Великобритания также помогает преследовать военные преступления РФ.

"В каждом измерении в этой стране мы играем ведущую роль" , – отметил он.

Меррисон также сообщил, что 14 тысяч украинских военнослужащих вернулись защищать свою Родину после обучения в Великобритании.

"Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и потратит еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины в этом году" , – добавил он.

Как сообщалось, более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины уже прошли обучение в странах Европейского Союза.